Tulio Gómez quiere gobernación, pero “nunca usaría a América para hacer política”

Tulio Gómez, el máximo accionista de América de Cali , va por la Gobernación del Valle del Cauca y en una entrevista para Diario AS Colombia, afirmó que los nuevos refuerzos y las renovaciones que ha tenido el equipo de ‘diablos rojos’ no tienen relación con la campaña que viene adelantando para su candidatura de la gobernación.

Le puede interesar: Mina llega ‘derechito’ desde Europa para reforzar la defensa del América de Cali

“El otro día un hincha me decía que si yo había armado el equipo para quedar campeón o para sacar un millón de votos. Yo nunca usaría al América para hacer política, soy muy respetuoso” dijo Tulio en la entrevista.

Tulio en el fútbol y la política

Tulio Gómez dijo que aunque su aspiración es llegar a la Gobernación, no pretende seguir presidiendo organizaciones de fútbol como la Dimayor o la FCF y de llegar a la Gobernación, estará ejerciendo cuatro años y va a buscar jubilarse. “Desde los 15 años no tengo patrón y llegar a la Dimayor y tener 36 patrones, no, que horror. Ni siquiera había pensado en la Gobernación, pero es una vocación de servicio. Yo ya estoy por encima del bien y el mal”, aseguró Tulio.

Frente a América de Cali, habló acerca de millonaria inversión que ha hecho en el equipo que supera los 20 millones de dólares. Dice que espera recuperar la inversión cuando un socio este dispuesto a comprar sus acciones, pero que reconoce que el fútbol colombiano no es una industria lucrativa. Afirmó, que en términos económicos, América de Cali está en un buen momento y que solo tiene una deuda del 2% de sus activos totales por la inversión, que Tulio califica como inteligente, para adquirir la sede y un centro de alto rendimiento.

Tulio afirmó “el que se meta en el fútbol tiene que estar dispuestos a soportar las críticas” y que para este semestre de la Liga BetPlay el equipo busca el titulo, y por eso la llegada de fichajes mundialistas como Edwin Cardona, que significo un esfuerzo para el equipo y nuevos talentos, como Jorge Soto.