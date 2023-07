“Copia vulgar”, Carlos Antonio también se despachó contra el 'Fabrizio Romano criollo'

Carlos Antonio Vélez entró en una polémica que han vivido algunos periodistas colombianos en los últimos días que se han visto en discusiones en las redes sociales por el tema de las primicias.

El analista se dejó sus cuantos vainazos para aquellos que no dan los créditos a las informaciones que publican como propias en las redes sociales.

Fue, mientras leía una noticia del italiano Fabrizio Romano, en su sección Palabras Mayores de Planeta Fútbol, que lanzó sus dardos.

Fabrizio Romano

“Estoy leyendo acá a Fabrizio Romano que es un periodista italiano que tiene muy buena información y se ha hecho famoso por dar las noticias de las transferencias de primero. Tiene muy buenas fuentes, buenos contactos”.

Carlos Antonio Vélez y las copias de Romano

“Muy imitado. Todos quieren ser como él y lo que es más grave que le copian las noticias y no le dan el crédito. Desde el derecho romano existe una figura llamada la Ley de Citas. Cuando uno dice una cosa que dijo otro, debe mencionarlo”.

Copian y no dan crédito

“Pero acá a Romano no lo citan, lo copian vulgarmente, pero bueno, pasa. A todos alguna vez nos copiaron una cosa u otra y no dan crédito”.

A propósito del tema, recientemente Juan Felipe Cadavid protagonizó un video similar en el que reprochó a dos periodistas cuestionados por el tema de las primicias, esto cuando se dio la salida de Paulo Autuori de Atlético Nacional.

“Oiga no se le filtró esta vez, qué bueno. Mire, aquellos esta vez no tuvieron que recurrir a los que dicen que tienen toda la información de Atlético Nacional, si ellos no lo dicen no se hace oficial, el señor Londoño y el señor Sierra que supuestamente todo lo de Nacional, ellos lo dicen. Esta no la tuvieron, no se les filtró. Vea usted”, refirió.

“O sea que sí hay información que ellos no tienen. Ah, pero que casualidad, es que esto no lo iba a saber un empresario. Esto es información del club, entonces cómo es información de un club y no de un empresario, con razón no la sabían los que por lo generalmente salen y cuentan las cosas que les dicen los empresarios. Esta vez nadie tenía esa información. Limpiecita salió”, puntualizó Juan Felipe Cadavid.