¿Atlético Nacional, la nueva adquisición del grupo Gilinski?: Vélez resolvió la duda

Carlos Antonio Vélez salió al paso de los rumores que circularon ayer, 18 de julio de 2023, acerca de un supuesto interés del grupo empresarial Gilinski en adquirir al cuadro Atlético Nacional, en medio del divorcio que se vive entre los directivos del club con buena parte de su afición desde hace más de un año.

El analista deportivo comenzó su sección “Palabras Mayores”, del programa Planeta Fútbol, en la emisora Antena 2, con ese tema puntual.

Apuntó que gracias a sus contactos, tiene acceso llegada a ambos grupos empresariales, el Gilinski y la Organización Ardila Lulle (propietaria de Atlético Nacional).

Vélez sobre el supuesto interés del grupo Gilinski en Atlético Nacional

Carlos Antonio Vélez manifestó su sorpresa ante la versión que trascendió en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. “Las cosas que uno tiene que oír. Ayer circuló una versión, según la cual, el grupo Gilinski compraría a Atlético Nacional. Estaría interesado en Atlético Nacional”.

Ante esta noticia, el analista se tomó la tarea de investigar y consultar a ambos grupos para obtener información sobre el supuesto puntual. Según sus averiguaciones, el grupo Gilinski no tiene ninguna intención de adquirir el equipo de fútbol, ya que su enfoque está en otros proyectos y negocios, especialmente en el sector del Éxito.

Con un toque de humor, Vélez afirmó: “Hay imitadores de Julio Verne por todo lado. Se inventan unas historias… No, no, no. El grupo Gilinski ahora está es detrás del Éxito y tiene unos planes muy importantes, pero ninguno apunta a Atlético Nacional. No es del rubro de negocios del grupo, el tema fútbol. Eso fue lo que me dijeron”.

De esta manera, el rumor que generó revuelo entre los seguidores del equipo verde queda desmentido por parte del analista, que trabaja desde hace muchos años para la Organización Ardila Lulle, propietaria de Atlético Nacional y siempre se ha caracterizado por estar atinado en la información sobre los clubes del fútbol colombiano.