“Empáquemela”, a Melissa Martínez se le ‘saltó la piedra’ por una declaración del ‘Bolillo’ Gómez

Melissa Martínez se molestó por las declaraciones de ‘Bolillo’ Gómez sobre la derrota del Junior contra Águilas Doradas en el inicio de la Liga BetPlay 2-2023. Durante un programa de televisión, Melissa dejó claro que lo hecho por Gómez sigue sin gustarle.

Después de la derrota frente a Águilas Doradas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, ‘Bolillo’ Gómez concedió una conferencia de prensa en la que expresó una serie de declaraciones que, según algunos, parecían excusas para justificar el resultado adverso.

“Águilas no lleva 15 de trabajo, es el mismo equipo hace tres torneos. Nos lleva ventaja en trabajo y juego. En Junior hoy debutaron como cuatro jugadores. Ya no existe eso de local y visitante, cualquiera le gana a cualquiera”, Hernán Darío Gómez

Melissa Martínez estalló contra ‘Bolillo’ Gómez por lo que dijo sobre Barranquilla.

El 17 de julio de 2023, durante la transmisión del programa ‘Equipo F’ del canal ESPN Colombia, se mostraron dichas declaraciones de ‘Bolillo’ Gómez. Una vez las escuchó, a Melissa Martínez se le ‘saltó la piedra’ y, con evidente molestia, pidió la palabra. Ella empezó señalando que no aguantó las palabras del ‘Bolillo’, por lo que pidió que se las empacaran en una cartera que tenía en sus manos.

“Ah no, esa sí empáquemela aquí”, Melissa Martínez

Melissa continuó expresando que no puede decirse que el Metropolitano no le da un plus al Junior, pues históricamente ha sido un fortín.

“En una ciudad como Barranquilla, en donde el fortín ha sido el Metropolitano y la gente está acostumbrada históricamente a que el equipo lo haga bien, uno no puede decir eso. Acá hemos criticado las malas campañas de Junior, pero por fuera de casa. Pero, en el Metropolitano como fortín, se clasificó a finales y se ganó títulos”, Melissa Martínez

La periodista también dijo que las declaraciones de Hernán Darío Gómez podrían acomodarse para otro estadio del país, pero para el Metropolitano de Barranquilla no.

“Si vas a utilizar cualquier plaza del país para ese ejemplo, te lo compro. Pero si vas a poner a Barranquilla, en donde los rivales comenzaban a pedir tiempo desde el primer tiempo, no da a lugar”, Melissa Martínez

Para concluir, Melissa Martínez aseguró que lo mostrado por ‘Bolillo’ Gómez y Junior fue lo mismo que se vio en el primer semestre de 2023, cuando ni siquiera clasificó a los cuadrangulares.

“Esta fue la prórroga del ‘todos contra todos’ anterior”, Melissa Martínez

