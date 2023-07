“Esto no tiene precio”: Salomé le dio tremenda ‘sorpresita’ a James y hasta lo puso a jugar ‘uno’ al aire libre

Aunque James Rodríguez suele ser muy polémico y dividir a los hinchas entre quienes lo quieren y quienes no, es innegable que ha sido uno de los mejores jugadores en toda la historia de Colombia. Por supuesto, el tiempo pasa muy rápido y el futbolista está próximo a cumplir 32 años, por lo que recibió tremendo detalle de su hija, Salomé.

Vea acá: “Lo vamos a analizar”, Tulio Gómez puso dos condiciones para la llegada de Cardona al América

Actualmente, James se encuentra entrenando por su cuenta porque está sin equipo desde que presentó su carta de renuncia al Olympiacos. Y aunque claro está que eso ha hecho que su carrera se vea manchada, también le ha permitido sacar tiempo para su familia.

En esta ocasión, apareció acompañado de Salomé, su hija mayor, quien le tenía preparada tremenda sorpresa previo a su cumpleaños.

Vea también: Esteban Chaves deleitó a todos con su actuación en la etapa 10 del Tour de Francia

Salomé sorprendió a James Rodríguez previo a su cumpleaños:

Así lo demostró el futbolista de la selección Colombia a través de su cuenta de Instagram con tres tiernas fotos en las que se puede ver compartiendo y muy feliz al lado de Salomé.

“Qué sorpresa me tenía mi hija, Esto no tiene precio y no lo cambio por nada. ya mañana 32 años. 😱😅3️⃣2️⃣🔜” escribió Rodríguez Rubio.

James y Salomé jugaron ‘uno’ al aire libre:

Aunque el detalle consistió en un día de ‘picnic’, en las tres fotos apareció un factor común: el juego de mesa ‘uno’, tan particular por hacer pelear a amigos y familiares.

En la primera fotografía está sobre la mesa, pero ya en la segunda se ve a Salomé con cartas en sus manos y algunas otras sobre el suelo. Algo similar se ve en la última foto, en la que Salomé ya tiene el juego.