Falcao ‘se tiró’ la llegada de James a Atlético Nacional, según el ‘Tino’ Asprilla

El fútbol colombiano se estremeció con la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, ilusión que duró muy poco porque las partes no llegaron a un acuerdo. En medio de los rumores y la triste noticia para los hinchas del ‘Embajador’, Faustino Asprilla reveló que James Rodríguez pudo llegar a Atlético Nacional.

Vea acá: “Mucho equipo”: Mientras Falcao le hizo el feo a Millonarios, Cuadrado se vistió de azul

Aunque James se sigue entrenando para encontrar el club en el que continuará su carrera, hasta el momento no se han conocido ofertas concretas que lo convenzan. A pesar de ello, el ‘Tino’ contó que el mediocampista pudo haber llegado al conjunto ‘Verdolaga’, de no haber sido por Falcao.

Le puede interesar: Hinchas del Junior le están dando ‘Bolillo’ a su técnico por culpa de ‘JuanFer’

¿Atlético Nacional quería a James Rodríguez?

Todo sucedió en el programa ‘F360′ de ESPN, cuando Antonio Casale comenzó aclarando que no había posibilidad que Radamel fichara por Millonarios, aunque el conjunto bogotano hubiera hecho un esfuerzo importante, pues la situación del mercado no da para traer a un jugador como él.

Fue entonces que intervino Asprilla y preguntó: “¿Usted sabe que si Falcao hubiera venido a Millonarios, Nacional iba a traer a otra megaestrella?, y cuando le preguntaron de quién se trataría, no lo dudó ni un segundo: “James Rodríguez”.

Casale volvió a preguntarle si eso significaba que ya Nacional no se interesaría en James, pero la respuesta del ‘Tino’ fue: “No, no sé”, no cerrando del todo las puertas, pero dando a entender que tampoco hay conversaciones establecidas o un interés certero.

Eso quiere decir, que a palabras de Asprilla, Nacional solamente hubiera preparado el ‘bombazo’ del fichaje de James en caso que Falcao se hubiera unido a Millonarios. No obstante, como el equipo bogotano no logró llegar a ningún acuerdo, los ‘Verdolagas’ no intervendrán por el ‘10′.

A continuación, las palabras del ‘Tino’: