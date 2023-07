Hinchas del Junior le están dando ’Bolillo’ a su técnico por culpa de ‘JuanFer’

Los aficionados del Junior recibieron una triste noticia de cara al proyecto 2023-2: Juan Fernando Quintero no quiere continuar en el equipo, por los hinchas empezaron a buscar culpables y encontraron a Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez como uno de los factores determinantes.

La llegada de un jugador tan importante en la selección Colombia a uno de los equipos del FPC representó una ilusión enorme para sus hinchas, especialmente porque el Junior hizo un esfuerzo enorme para que ningún otro equipo le pudiera quitar el fichaje.

El nivel del equipo no estuvo ni cerca de lo esperado y la participación de Quintero tampoco estuvo a la altura, pues tan solo pudo contribuir en un gol en los seis partidos que disputó.

Aunque los hinchas no estuvieron contentos con ‘JuanFer’, tampoco se esperaban que no quisiera seguir en el equipo y señalaron directamente al ‘Bolillo’ Gómez como uno de los culpables, pues presuntamente le había comunicado al mediocampista que no sería titular en el equipo y lo iba a “llevar de a pocos”.

Hinchas del Junior ‘le dieron Bolillo’ a su entrenador:

A través de su cuenta de Twitter, muchos expresaron su inconformidad con las decisiones de Hernán Darío, no solamente por lo que está sucediendo con Juan Fernando Quintero, sino lo que pasó con otros ídolos como Sebastián Viera y Carlos Bacca.

Resulta que para ellos es una falta de respeto la gestión que ha tenido Gómez y no les ha gustado ‘ni cinco’ que hayan sacado al portero uruguayo, ni tampoco que ‘hiciera a un lado’ al goleador. Así que lo de ‘JuanFer’ es la gota que derramó el vaso.

Aspectos que molestaron a Juan Fernando Quintero con Bolillo y por el cual se quiere ir de Junior:



Se enfoca solo en trabajar lo defensivo



Lo quiere llevar de a poco, osea, no sería titular desde el vamos



Hay molestia por como sacaron a Viera y trataron a Bacca https://t.co/0xAyLhiM62 — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) July 7, 2023

El día que los Char se den cuenta del error tan grande que cometieron al contratar a 'Bolillo' Gómez y darle tanta libertad para las decisiones que ha tomado, será demasiado tarde para @JuniorClubSA. — Felipe Lucero (@Ellucero) July 7, 2023