Hinchas de Atlético Nacional festejaron como un título la salida de Paulo Autuori y lo llenaron de memes

Atlético Nacional hizo oficial la salida de su entrenador, Paulo Autuori, “por motivos personales” y aunque el equipo queda sin rumbo de cara a lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores 2023 frente a Racing, la mayoría de hinchas están ‘dichosos’ porque ‘no se aguantaban’ al estratega brasileño, de 66 años. Tanto así, que decidieron despedirlo entre memes.

El presente de los ‘Verdolagas’ es absolutamente incierto, pues no solamente perdieron la final de la Liga BetPlay 2023-1, sino que la relación entre la hinchada y el equipo no es buena, hecho que quedó demostrado en el último partido de la fase de grupos de la Libertadores en el que se enfrentaron a Patronato, pues los hinchas no acompañaron al equipo.

De todas maneras, la salida de Paulo Autuori resultó ser una gran noticia que alegró tanto a los hinchas de Nacional, que no pudieron evitar llenarlo de memes y alegrarse con el inicio de una nueva etapa para Atlético Nacional.

A continuación, algunos memes a Paulo Autuori:

Autuori deja el club por "motivos personales"



-Los motivos personales: pic.twitter.com/kkGaZ3hhDn — Jara (@Jara21_) July 6, 2023

La junta directiva: Respaldamos el proceso de Autuori.



Autuori: Después de esa manoseada que me metieron por allá no vuelvo pic.twitter.com/p4thjAWqHw — Fajardo D. (@dfajardop98) July 6, 2023

Se fue Autuori, hoy se camella asi pic.twitter.com/tPdw2B7dUC — Juan Pablo #FueraDuque (@pabloicarti) July 6, 2023

Autuori:

-Se reía en todas las ruedas de prensa

-Le hacian los cambios los jugadores

-Se dormía en el banco

-No pedía disculpas y peleaba con periodistas

-Su equipo jugaba a nada pero ganaba por Dorlan.



Aún así, se va el mejor DT verde que un hincha de Millonarios podía pedir. pic.twitter.com/R9TsNcAedr — Ce$arlámbo 🎤💰 (@Sepulturero10) July 6, 2023

¿Y ahora qué sigue para Atlético Nacional?

La salida del brasileño no sería la única decisión que se tomaría dentro del equipo, pues todo apunta a que Jarlan Barrera y Yerson Candelo tampoco seguirían en el cuadro paisa.

De igual manera, la directiva deberá buscar rápidamente un cuerpo técnico que asuma y pueda tener tiempo de preparación para lo que será el compromiso frente a Racing por la ‘gloria eterna’.

Mientras tanto, los encargados de asumir el ‘timonel verdolaga’ serán los asistentes de Autuori, William Amaral y Caio Mello y lo harán de manera interina.