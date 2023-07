Un histórico jugador español, ganador del Mundial y la Eurocopa, ‘colgó los guayos’ a sus 36 años

Un histórico jugador español que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 se retiró del fútbol profesional y lo confirmó con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Su partida hace parte del final de la carrera de una generación de futbolistas que marcó a hinchas en todas partes del mundo.

En la mañana del 1 de julio de 2023, Cesc Fabregas, el histórico mediocampista español, utilizó sus redes sociales para confirmar que puso final a su etapa en el fútbol profesional. Con un extenso mensaje, el cual inicio nombrando la lista de equipos para los que jugó, demostró dio la triste noticia.

Fabregas continuó destacando los títulos más importantes de su carrera, entre los que estuvo el Mundial de Sudáfrica 2010-.

Para concluir, Cesc Fabregas resaltó algunos de los logros no deportivos que alcanzó a lo de sus 21 años como futbolista profesional.

He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino. Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos. Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador. He disfrutado cada minuto en el campo

— Cesc Fabregas