“No era un hincha”: duro relato de periodista robada en festejo de hinchas de ‘Millos’

La del sábado anterior fue una de las fiestas más grandes que ha tenido la afición de Millonarios, luego de que en una definición por penaltis, el cuadro albiazul venciera al Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2023-1 .

El equipo dirigido por Alberto Gamero consiguió la esperada estrella 16 en un duelo ante uno de sus máximos rivales en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El festejo se extendió hasta la madrugada del domingo y aunque no se presentaron grandes hecho para lamentar, sí se dieron acciones reprochables.

Una de ellas fue la del robo sufrido en plena transmisión por la periodista de City TV Mayra Tenorio. La comunicadora reportaba la celebración de los aficionados albiazules en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín y en cuestión de segundos, una de las personas ahí presentes le hurtó su teléfono móvil.

Periodista que fue hurtada en celebración de hinchas de Millonarios habló

A través de sus redes sociales, Mayra Tenorio relató el penoso suceso en el que la despojaron de su celular. “Y sí, yo soy esa muchacha periodista que ama este oficio y que está parada ahí, desorientada, poniéndose su mano en la cabeza porque no entiende cómo algo pasa así cuando está haciendo su trabajo”, así inició esta profesional la descripción de este duro momento.

Mayro señaló que la persona que la hurtó no es un hincha, pues “un hincha significa amor, deporte”. Finalmente, como reflexión, indicó que no se debe normalizar el robo y menos señalar a la víctima como la culpable de esto, pues en Colombia las personas no deberían estar prevenidas en todo momento debido a la falta de seguridad que hay en las calles del país.