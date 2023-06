Periodista fue robada por hincha de Millonarios en pleno reportaje

La periodista Mayra Tenorio, del canal City TV, fue robada por un hincha de Millonarios mientras ella reportaba el festejo del título del cuadro Embajador.

La situación fue denunciada por Nia Maldonado, una de sus compañeras en el canal, que compartió la frustrante escena que vivió su compañera.

“El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos. Cuando @Mayratenorior lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos”, señaló Maldonado.

Periodista fue robada en los festejos de Millonarios

En las imágenes se logra observar la frustración y angustia de la joven al darse cuenta de que la habían despojado de su celular.

Mientras algunos procuraron ayudar a buscar si el mismo se había caído, increíblemente algunos de los presentes se reían de lo sucedido.

Nia Maldonado, la compañera, agregó que “A ciencia cierta no les puedo decir quién fue, en la grabación de la cámara no se ve quién es exactamente. Pero tenía que haber sido alguien que estaba “celebrando” con ella. No hay derecho para que mientras hagamos nuestro trabajo y estemos del lado de ustedes nos pase esto”.

De paso invitó a la reflexión: “Hinchas, yo sé que ustedes son buenos y aman su camiseta, pero ayudemos a velar porque ese rezago de personas que se hacen pasar por hinchas dejen de hacer cosas como esta . ahora @PoliciaBogota no dio abasto ese día con la seguridad de todos.. nada que hacer”.

“El celular se recupera, claro que sí! La seguridad de volver a hacer un directo al lado de la gente, no es fácil”, finalizó en su denuncia.