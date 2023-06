“Yo soy una piltrafa”, Carlos Antonio Vélez sorprendió con su comparación

Carlos Antonio Vélez terminó sorprendiendo a más de uno al tildarse él mismo de ‘piltrafa’, cuando quiso compararse con el técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori.

Fue en su audicolumna, Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol en Antena 2, que lanzó la curiosa frase.

El analista habló de lo que fue la final del fútbol colombiano y más allá de dar sus opiniones sobre uno y otro, hizo énfasis en la falta de autoridad del entrenador de Nacional, del que dijo no es nadie para discutir su recorrido.

Nacional no tiene autoridad

“La imagen que dejó el equipo no fue la mejor. Fue mala en cuanto a autoridad se refiere en el caso Autuori. La única autoridad que parece tener es parte de su apellido: Autori, dad, no”.

Soy una piltrafa

“Yo no voy a discutir su capacidad, su preparación, su trayectoria, que ganó dos Copa Libertadores, no, claro. Yo soy una piltrafa… a comparación de su carrera. No, no estoy en eso”

Sin control

“Uno debe tener el control y él no lo tiene. El mensaje creo que no llega y hay gente que impone su pensamiento. Se demostró claramente. Eso no va a alterar el estado de cosas y seguramente seguirá siendo el técnico de Nacional”.

Nave a la deriva

“El piloto no aparece. La nave a veces va al garete. Desde lo futbolístico hay un montón de vacíos. Así y todo, estuvo 40 minutos como campeón. Millonarios solamente fue campeón en esta final cuando Jarlan Barrera, de manera displicente y poco profesional, le regaló la pelota a Montero (Álvaro). Un muy mal cobro que es la displicencia en pasta”.

Poco fútbol

“Nacional tuvo un fútbol que riñe con la historia. Ese no es Nacional. El gol condiciona e hizo un partido de neutralización hasta el gol. Llegó una sola vez, fue gol y cambió todo. Se volvió un equipo rácano”.

Sin equilibrio

“Las maneras, las formas, el estilo mismo hacía énfasis en lo defensivo y no tenía ningún equilibrio para salir a atacar”.