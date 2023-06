Wilder Medina le tiró duro a los influencers, mientras se puso a echar buseta

Wilder Medina, exfutbolista que pasó por varios clubes, dejó un mensaje de humildad al subirse en una buseta y terminar comiendo tamal en la ciudad de Ibagué.

A sus 42 años, Medina disfruta de su vida en la capital musical de Colombia en donde se mueve como pez en el agua.

Aprovechando que tenía pico y placa, Wilder recurrió al servicio público y registró su viaje en sus redes sociales.

Wilder Medina no pierde su humildad

“El mostrico va en buseta hoy acá en Ibagué. El carro tenía pico y placa, por lo que dije: ‘no perdamos la humildad y vámonos en buseta a hacer las vueltas que tenemos que hacer’”, señaló en redes sociales.

Sorprendidos de verlo

“Hay mucha gente extrañada de verme en buseta. A otros les da alegría ver que no pierdo esa humildad”.

El exjugador del Deportes Tolima, Wilder Medina, habló acerca de la humildad en sus redes sociales y que es de los que no le importa hacer diligencias en buseta y hasta ir a comer tamal. pic.twitter.com/DxfkhYquzt — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 26, 2023

Vainazo de Wilder Medina a los influencers

“Es un consejo para ustedes. No pierdan la humildad. Estén en dónde estén. Yo no soy como esos influencers que se ponen gorro, gafas y bufandas para que nadie los vea. No papá. No podemos cambiar así tengamos mucha plata. No podemos olvidar de dónde venimos”.

Después de su paseo en buseta, Wilder apareció en una moto que le pidió prestada a su cuñada y se fue a comer tamal.

Todo un personaje Wilder Medina que de paso dejó un claro mensaje sobre esa humildad que a muchos se les ha salido de las manos.

Como jugador, el antioqueño jugó en Rionegro, Independiente Medellín, Atlético Huila, Envigado, Patriotas, Tolima, Independiente Santa Fe, Barcelona (Ecuador), Real Cartagena, Sport Boys Warnes (Bolivia) y Fortaleza CEIF.