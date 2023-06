Dorlan Pabón puso la cara tras perder la final y dejó contundente mensaje

Dorlan Pabón, referente de Atlético Nacional, reapareció para dejar su primer mensaje, luego de la derrota en la final del fútbol colombiano ante Millonarios.

El atacante fue uno de los hombres que falló su cobro en la tanda de lanzamientos desde el punto penal.

Lejos de esconderse, el antioqueño apareció este lunes en sus redes sociales para dejar claro que el camino continúa.

Vea acá: Periodista fue robada por hincha de Millonarios en pleno reportaje

Dorlan Mensaje y su mensaje después de la final

“El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa”, fue el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram.

Dorlan Pabón en su cuenta de Instagram pic.twitter.com/nk5DzQq7o5 — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) June 26, 2023

Pabón y Nacional ahora piensan en los compromisos que les restan en el semestre en donde el principal objetivo es la Copa Libertadores en la que ya está clasificado a los octavos de final.

Vea acá: “Yo soy una piltrafa”, Carlos Antonio Vélez