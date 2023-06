Egan Bernal reconoció que el miedo se apoderó de él en el Critérium Dauphiné

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ganador del Tour de Francia 2019, se mostró “contento con el desempeño hasta ahora en el Dauphiné” y admitió que en la quinta etapa no esperaba entrar con el grupo de delante.

Con victoria en solitario del danés Jonas Vingegaard, Egan Bernal entró en el grupo perseguidor en el puesto 11 a 31 segundos del ciclista nórdico, junto a Julian Alaphilippe, Jay Hindley, Enric Mas, Adam Yates y Esteban Chaves.

“Me falta un poco de confianza en mí mismo. Me sentía bien, pero me daba miedo apretar más de lo debido”, agregó.

“Estoy sorprendido por haber estado hoy con los de arriba. Puede que me haya faltado un poco de confianza porque me sentí bien, pero cuando empezaron los ataques me dio un poco de miedo responder. No esperaba estar al frente, así que... creo que todo es nuevo para mí. Estoy contento con mi desempeño hasta ahora”, dijo el ciclista cundinamarqués.

