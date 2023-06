Autuori sacó su lado loquillo e hizo ‘totear’ de la risa a todos los periodistas

Paulo Autori hizo carcajear a los periodistas en plena rueda de prensa al lanzar una inesperada respuesta que dejó ver su lado loquillo.

La escena se dio en medio de la rueda de prensa que dio Atlético Nacional, previo al duelo ante Olimpia de Paraguay.

Ambos conjuntos se enfrentan este jueves en la quinta jornada del grupo H de la Copa Libertadores con el liderato de la llave en la mira y la tranquilidad de tener asegurado su boleto a los octavos de final.

Autuori sacó el lado loquillo en rueda de prensa

Todo se dio cuando uno de los periodistas le quiso indagar al entrenador desde el lado personal, que para él ¿en el fútbol qué es jugar de tú a tú?

Al ser un tema desde el punto personal, Paulo Autori no se lo pensó y le lanzó: “A mí me gusta el tú a tú en mis relaciones con las personas. Especialmente con las mujeres. Entiendes, a mí me gusta. El tú a tú representa muchas cosas”.

El profe Autuori es todo un Lokillo 😎🤣 pic.twitter.com/AGNZpixZek — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) June 7, 2023

La respuesta generó todo tipo de bromas en el recinto e hizo que el propio brasileño terminara con una gran carcajada.

Olimpia y Nacional, por le liderato

Olimpia, que superó 2-0 a Patronato en la pasada fecha de la Libertadores, recibirá al conjunto de Medellín después de vencer por 2-1al Guaraní en la penúltima jornada del Torneo Apertura paraguayo, en el que su actuación ha sido modesta y lo sitúa en el séptimo puesto de la clasificación.

El técnico del Franjeado, el uruguayo Diego Aguirre, podría alinear a Richard Ortiz y Marcos Gómez en la línea de volantes de contención y situar a Iván Torres como extremo izquierdo, con el objetivo de surtir el balón al punta Guillermo Paiva.

En el banquillo estaría el ariete argentino Facundo Bruera, que marcó uno de los dos tantos del empate 2-2 en la visita de los paraguayos al Nacional y cuyo rendimiento ha disminuido en sus últimas actuaciones.

Por su parte, Atlético Nacional llega a Asunción en busca del triunfo que asegure el liderazgo del grupo.

El técnico del Verde de la Montaña, el brasileño Paulo Autuori, no contará con el ariete Dorlan Pabón, quien sufre una fatiga muscular de isquiotibial tras el partido ante Águilas Doradas que el Nacional ganó el domingo con un gol suyo para ponerse muy cerca de la final de la liga colombiana.

Tampoco actuarán por lesión el delantero brasileño Francisco Da Costa y el defensa Danovis Banguero.

El encuentro entre Olimpia y Atlético Nacional se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a partir de las 20.00 horas local (00.00 GMT) y será arbitrado por el juez brasileño Wilton Sampaio.