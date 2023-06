Ricardo Gareca reveló que le sería fácil volver a trabajar en el fútbol colombiano

Ricardo Gareca El argentino se perfila para dirigir para la Tri. (Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)

Ricardo Gareca, entrenador argentino que recién salió de Vélez Sarfield de su país, confesó que en su momento habló con Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, pero que recientemente no se ha dado ningún contacto. Además, dio detalles de su conversación.

Aunque es el deseo de algunos aficionados e incluso han salido rumores sobre una posible llegada suya al banco Escarlata, por lo pronto, parece que no es una posibilidad.

En dialogo con el canal Win Sports, el entrenador habló de su presente y del tema puntual.

Ricardo Gareca afirmó que Tulio sí lo llamó, pero no recientemente

“Hoy por hoy no he recibido ninguna llamada del América. Recibí una llamada del América cuando me desvinculé de Perú y hablé brevemente con Tulio Gómez, en su momento. Quería hablar de un proceso y saber cómo estaba yo”, sentenció el argentino.

No decidió antes del Mundial

“Le manifesté que iba a esperar a que terminara el Mundial para mirar algunas propuestas que tenía. A partir de ahí estaba abierto a volver a trabajar”.

América en su corazón

“Fue un proceso muy hermoso el paso por el América”.

Sobre el FPC

“El fútbol colombiano es un país que le tengo gran cariño, estoy ligado y no me resultaría complicado volver en algún momento a trabajar en Colombia”.

Estuvo cerca de Ecuador

“Recién salí de Vélez, un club donde tengo historia. La llegada a Vélez era impensada porque estaba muy avanzado todo con la Selección de Ecuador”.

Confiar en Lorenzo

“Va a ser una eliminatoria muy complicada para todos (...) Néstor Lorenzo va a desarrollar todo lo que vivió en el proceso de Pékerman, es un buen entrenador”.