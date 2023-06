“Ufff, qué susto”, Carlos Antonio Vélez confesó que Francia le perturbó el sueño

Carlos Antonio Vélez confesó que se llevó un gran susto porque le dijeron que “calienta Francia”, en lo que fue un malentendido por algo que él escuchó o le dijeron mal.

El tema fue señalado por el analista que le dio una trascendencia doble, al referirse al asunto en sus redes sociales y posteriormente en el espacio radial Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol en la emisora Antena 2.

Aunque no lo dijo directamente, el comentario se interpretó con tintes políticos desde algunos usuarios que citaron la publicación.

Vea acá: Pese a todo, Sebastián Villa ya tiene una interesante oferta de un equipo

Carlos Antonio Vélez se llevó un enorme susto de cuenta de Francia

Primero fue en las redes sociales que hizo referencia al tema, al escribir a primera hora de este miércoles.

“Alguien me dijo anoche… ojo, cuidado….”Calienta Francia”… y me asusté muchísimo ! Afortunadamente esta mañana me corrigió..”Caliente Francia”…Claro eliminada en Mundial Sub 20 en primera fase y ayer en el Torneo de Toulon… son sub campeones del Mundo! Lógico q estén “calientes”… Ufff q susto!”, manifestó.

Alguien me dijo anoche… ojo, cuidado….“Calienta Francia”… y me asusté muchísimo ! Afortunadamente esta mañana me corrigió..”Caliente Francia”…Claro eliminada en Mundial Sub 20 en primera fase y ayer el el

Torneo de Toulon… son sub campeones del Mundo! Lógico q estén… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 7, 2023

Después fue en su espacio radial en donde abrió su sección con la misma historia, agregando que le había costado dormir por lo mismo.

Vea acá: “Es un castigo jugar ‘Suramericana’”, Casale tras la derrota de Millonarios

“Admito que me estoy asustando mucho. Anoche un amigo me dijo, ‘calienta Francia’... La verdad, me costó dormir. Ahora temprano me llamó a corregir y me dijo: ‘caliente Francia’…”, señaló.

Y agregó: “Que diferencia entre calientes y calienta. Uno se puede asustar y mucho”.