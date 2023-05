“No se metan con mi mamá”, presidente de Santa Fe por insultos de sus hinchas

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se mostró bastante dolido con sus propios hinchas que lo cargaron de insultos, recordando hasta a su señora madre fallecida.

El directivo salió a poner la cara después de que el equipo ‘Cardenal’ cayera en su casa ante Atlético Nacional por la Liga Betplay Dimayor 2023-I.

A la rueda de prensa fue él el que llegó a poner la cara para anunciar que el entrenador Harold Rivera no continuaba y de paso se desahogó por lo sucedido.

Vea acá: Por amaño de partidos, le quitaron el título de Liga a actual campeón en Europa

Eduardo Méndez se desahogó contra la hinchada de Santa Fe

Cambio de ciclo

“Hoy terminamos un ciclo y quien debe responder por todo y quien es el responsable de la institución es el presidente y por eso pongo la cara. El fútbol es de resultados, siempre hemos creído en el trabajo de Harold Rivera, pero las cosas no se dieron y no se han dado. Por lo tanto, ya hablé con él y dará un paso al costado”.

No se metan con mi mamá

“Me han maltratado, se han metido con un ser que no está en la tierra que es mi madre y no saben lo que dicen, ni siquiera fueron los de sur, fueron los de occidental, mi mamá no tiene ninguna culpa de los errores que yo cometa. Tengo una señora que me debe estar esperando sufriendo porque no sabe si cuando salga de acá me vayan a agredir. Mis excusas por tenerla en estas, no se metan con mi familia”.

“No se metan con mi mamá que ya no está en esta tierra y con mi esposa, a quien le pido disculpas por los errores que yo pueda cometer”. pic.twitter.com/e1nleHLvz2 — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) May 12, 2023

Nuestra hinchada no apoya en las malas

“Hay mucha presión, he visto partidos por fuera del país que cuando hay crisis, la hinchada acompaña fervorosamente y le levanta la moral al técnico y jugadores. Acá pasa lo contrario, pero esto es fútbol y siempre se corta por el hilo más delgado, confiamos en nuestros jugadores, Santa Fe tiene una nómina que puede pelear, nos seguiremos preparando para afrontar en unos días la Copa Sudamericana”.

Vea acá: Es cine: falló un penal, lo repitieron, peleó con un compañero y lo botó de nuevo

Responsabilidad de los jugadores

“El técnico no va a caer en la responsabilidad de un jugador, son profesionales, saben como actuar y quien llegue a decidir una nómina tendrá que acoplarse a los esquemas que han venido jugando, no se puede dar un revolcón de la noche a la mañana”.