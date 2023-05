“De eso no se vuelve”: el olé de los hinchas de Nacional a Santa Fe desató duras cargadas

Atlético Nacional le ganó con contundencia a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín y hasta el famoso olé bajó desde las graderías por el baile que se dio el equipo visitante en los últimos minutos del juego.

Un tanto de Andrés Román y un autogol de Fabián Viáfara terminaron decretando el triunfo 2-0 del plantel dirigido por Paulo Autuori que no tuvo a todos sus estelares en cancha.

El tramo final del juego favoreció en gran medida al cuadro visitante con un lujoso toque que generó hasta que el famoso olé retumbara en el escenario bogotano.

El Olé de Nacional a Santa Fe generó duras cargadas

No solo en la cancha, también en las redes sociales hizo eco la situación en la noche de este jueves y aún este viernes sigue generando memes y comentarios de todo tipo.

Aficionados y cuentas dedicadas al fútbol colombiano han aprovechado la situación para hacer bromas al respecto.

Algunas cargadas al respecto

Últimos 5 partidos de liga invicto.



15/15 ✅



Seguimos jugando bien ✅



Ganamos hasta con los pelaos ✅



Cantar el olé en el Campin ✅



Masterclass de Autuori 🇧🇷 pic.twitter.com/6nl7fcf7Nm — Soldado Verde 🟢⚪️🇧🇷 (@SoldaVerde13) May 12, 2023

Muchachos, los hinchas de Nacional le gritaron el Ole a Santa Fe en El Campín. De eso no se vuelve — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) May 12, 2023

Les ganamos cantándole el ole en el Campín y con la suplencia. 😂😂😂 — Jesus Ariel Murcia  (@jamplds) May 12, 2023

Como te van a gritar olé en el Campin JAJAJAJAJAJ — Andy😮‍💨 (@Andyy0121) May 12, 2023

Dos veces en el semestre son visitantes jugando en El Campín.



Les cantan el “ole” siendo locales.



Su presidente los retrata como lo que todo Colombia sabe que son, ¡una vergüenza! ¡Gracias por existir, @piojo1948 @lgars_Oficial!pic.twitter.com/vTXxxRve94 — GLORIOSO AZUL (@gloriosoazul) May 12, 2023

Les copamos popular, les ganamos con el equipo “suplente”, los dejamos por fuera de los ocho, les hicimos echar al técnico, les cantamos el ole y le hicimos una fiesta monumental en el Campín… 6 años sin ganarnos en su estadio? JA! Hijos nuestro siempre han sido y serán. pic.twitter.com/8N0qx9EzFg — Santiago (@SantiagoSJ9) May 12, 2023

Eduardo Méndez se desahogó contra la hinchada de Santa Fe

No se metan con mi mamá

“Me han maltratado, se han metido con un ser que no está en la tierra que es mi madre y no saben lo que dicen, ni siquiera fueron los de sur, fueron los de occidental, mi mamá no tiene ninguna culpa de los errores que yo cometa. Tengo una señora que me debe estar esperando sufriendo porque no sabe si cuando salga de acá me vayan a agredir. Mis excusas por tenerla en estas, no se metan con mi familia”.

Nuestra hinchada no apoya en las malas

“Hay mucha presión, he visto partidos por fuera del país que cuando hay crisis, la hinchada acompaña fervorosamente y le levanta la moral al técnico y jugadores. Acá pasa lo contrario, pero esto es fútbol y siempre se corta por el hilo más delgado, confiamos en nuestros jugadores, Santa Fe tiene una nómina que puede pelear, nos seguiremos preparando para afrontar en unos días la Copa Sudamericana”.