James Rodríguez lució camiseta del FPC y dejó claras sus preferencias

James Rodríguez dejó una postal que causó gran admiración al posar con la camiseta del equipo que lo lanzó al fútbol profesional, el Envigado del fútbol colombiano.

El centrocampista que está sin equipo subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce la camiseta del equipo antioqueño y en la que también sale su pequeño hijo vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

Vea acá: “Casi muero “, Sheyla García habló de lo que pasó en su nota para Win Sports

La imagen no pasó desapercibida en el conjunto ‘Naranja’ que le replicó: “El pueblo no olvida a quien no lo traiciona... 💚🧡. 🔥 @jamesrodriguez10 y los colores de su casa para siempre. 😍 Te amamos”.

James enamora con la camiseta de Envigado

Todo tipo de comentarios despertó la imagen en sus seguidores que llenaron la publicación del cuadro paisa de mensajes de admiración.

James define su futuro

La sorpresiva salida de James Rodríguez del Olympiacos de Grecia generó decepción en muchos aficionados que creían que el ‘10′ estaba camino a retomar lo mejor de su nivel. Sin embargo, la noticia se dio y el nacido en Cúcuta se alista para encontrar alguna buena oportunidad de continuar su carrera.

Vea acá: Hincha de Millonarios puso a Nacional como el más grande y abrió el debate

Eso sí, el internacional con la Selección Colombia no ha dejado Europa, pues por ahora, se encuentra en una de sus propiedades en Madrid. Precisamente, a través de sus redes sociales, James no ha dejado de compartir momentos de su vida personal, muchos de ellos haciendo actividad física.

La prioridad de Rodríguez sería continuar su carrera en territorio europeo, pese a los intereses de equipos como el Botafogo de Brasil. Su estadía en España no sería casualidad, pues se dice que James disfruta mucho de Madrid, por lo que intentaría fichar por algún equipo en territorio ibérico.