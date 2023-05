Influenciador acusó a Nairo Quintana de intento de agresión

Xavi Caballol, también conocido en el mundo digital como Ferrariman, apareció este domingo acusando al ciclista colombiano Nairo Quintana de un intento de agresión en Andorra.

El hombre es reconocido en su temática por tener una guerra declarada contra los pedalistas e incluso ha manifestado que no quiere ciclistas en las vías públicas.

Reconocido y odiado por muchos en el viejo continente, este domingo soltó un tema que pocos esperaban y en el que salpicó al boyacense.

Nairo Quintana fue acusado de intento de agresión

El video que ha hecho eco en varias redes sociales fue compartido en la cuenta de youtube del sujeto en donde trató de explicar a sus seguidores: “para que entiendan un poco mi cruzada contra los ciclistas, me han pasado muchas. La verdad no las cuento, pero constantemente recibo insultos y amenazas de ciclistas, incluso profesionales”.

Posteriormente vino su acusación: “He tenido un altercado recientemente, bueno, realmente hace cerca de un año. Me encontraba comiendo en un restaurante en Andorra y se me presentan tres ciclistas profesionales, uno de ellos era Nairo Quintana”.

Grande @NairoQuinCo, que le fue a calentar el morro a este impresentable cuando estaba comiendo con su nieta. pic.twitter.com/ZxkTOpury9 — El Visconti de Hacendado (@mascotavlog) May 7, 2023

“Vinieron porque me parece que los había acusado de doping, pero de eso lo habían acusado y demostrado en el Tour, qué más. Le metí alguna historia con un poco de humor y se nota que no le gustó”, agregó.

Y señaló que: “entraron a amenazarme y me querían pegar. Se tuvo que meter de medio el cocinero y había testigos. Yo me comporté como una persona pacífica y no entré en su juego porque ellos querían guerra”.

“Yo fui a denunciar este intento de agresión a la policía porque el que te vengan a amenazar de esta manera y a agredir física y verbalmente, no lo podemos tolerar. Fui a la justicia para hacer la cosa bien”, se quejó Caballol.

“Recientemente me llega la nota del juez diciendo que se archiva el caso. A mí me vienen a insultar y a agredir a un restaurante estos ciclistas y no pasa nada. Esto se ha tapado. Yo no he hablado de esto porque confiaba en la justicia. ¿Qué, tenemos que hacer de justicieros nosotros mismos?”, finalizó el indignado influenciador al respecto.