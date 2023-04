Acuerdo entre Nacional y LDS: regresa el público, sin vallas, al Atanasio

Luego de días de tensión entre los directivos de Atlético Nacional y su barra más popular, Los Del Sur, las partes llegaron a un acuerdo para limar asperezas y que el cuadro Verdolaga vuelva al estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Fue el propio alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, el que dio las conclusiones, luego de la Mesa de Fútbol que adelantaron las autoridades de la ciudad con las partes implicadas.

Acuerdo entre Nacional y Los del Sur

“No podemos perder 20 años de trabajo con las barras. Se logró un acuerdo de convivencia entre directivas y barras, eso permite que vuelva el fútbol con público al Atanasio Girardot”.

"Terminamos la reunión de la Mesa del Fútbol. No podemos perder 20 años de trabajo con las barras. Se logró un acuerdo de convivencia entre directivas y barras, eso permite que vuelva el fútbol con público al Atanasio Girardot": Daniel Quintero en conferencia de prensa. — Juan David Londoño (@juandl84) April 25, 2023

Público en las tribunas

“Tendremos público en el partido Medellín vs. Nacional con presencia de hinchada visitante y tendremos público el 2 de mayo en el partido de Copa Libertadores. Esto no viola ninguna disposición de la Dimayor”.

Acuerdo sin dádivas entre Nacional y su barra

“Es un acuerdo que no entrega dádivas, es un acuerdo que está en el marco de la Dimayor, pero también garantiza la seguridad en el estadio para todos. Las partes se comprometen y son corresponsables de la seguridad”.

Ejemplo de madurez

“Nosotros seguiremos trabajando con las barras porque son una inversión social, es responsabilidad de todas las alcaldías. Este es un acuerdo donde las partes dieron ejemplo de madurez”.

Las mallas no vuelven

“Las mallas son un peligro. Aquí no van a ser necesarias porque vamos a vivir el fútbol en paz. En Medellín llevamos 20 años de trabajo, con muchas administraciones anteriores y por un partido eso no puede cambiar”.

Acuerdos de seguridad

“El acuerdo es entre las partes (Nacional - LDS). La Alcaldía exigió garantías de seguridad, no a quién contratar, solo garantías. Se acordó la identificación biométrica y convivencia, respeto, entre las partes”.

Sin tantos policías

“Nosotros dijimos que no íbamos a poner 800 policías por partido. Como las cosas entre las partes se calmaron, ya no se necesitan esos 800 policías. A mí me toca cuidar los 40 mil hinchas que van y me tocaba ser duro. La seguridad es lo más importante”.