‘El Tino’ Asprilla soltó una perlita que dejó atónitos a sus compañeros

Faustino ‘Tino’ Asprilla, se mandó una perlita de esas que solo él sabe lanzar y pidió ‘enjaular’ a un par de alcaldes de dos de las principales ciudades de Colombia.

Su comentario, a modo jocoso, lo lanzó contra los mandatarios de Cali, Jorge Iván Ospina, y de Medellín, Daniel Quintero Calle, porque ellos se niegan a volver a poner vallas en los estadios de sus ciudades para contener a los hinchas.

Todo se dio en medio del programa de ESPN, Equipo F, cuando los panelistas debatían sobre lo que habían comentado ese par de mandatarios sobre la situación.

El Tino pide enjaular a los alcaldes de Cali y Medellín

Fue en un momento en el que ‘Pacho’ Vélez leyó las palabras del burgomaestre de los caleños que llegó el apunte de Asprilla.

“El alcalde de Cali, también consecuente con su colega de Medellín, escribe lo siguiente: ‘Yo estoy en desacuerdo con las vallas. Yo ya no estoy de acuerdo con enjaular a la hinchada. Eso es un fracaso y en Cali no lo voy a hacer’, Jorge Iván Ospina”, puntualizó Vélez.

Allí, acotó Faustino Asprilla: “A los que tienen que enjaular es a esos dos”.

Ojo a lo que dice el @TinoasprillaH en el segundo 57 JAJAJAJAJAJAJA... https://t.co/3ViuGWhzRc — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) April 25, 2023

El comentario dejó estupefactos a sus compañeros que solo pudieron reír. Francisco Vélez fue el único que acotó: “El ‘Tino’ no ha hablado nada, pero fue en corto”.

El mensaje del alcalde de Medellín a la Dimayor.

Horas después de que salieron a la luz las cinco medidas de la Dimayor para luchar contra la violencia en los estadios, Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, se pronunció al respecto. El mandatario de la capital antioqueña aseguró que no pondrá vallas de seguridad en el Estadio Atanasio Girardot y explicó por qué. Según Quintero, la medida que propuso Dimayor solo servirá para “incrementar el riesgo de estampida”.

“Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, Daniel Quintero.