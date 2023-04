“Lambonería y salamería”, Carlos Antonio Vélez se despachó contra reconocido medio

Carlos Antonio Vélez se terminó despachando en contra de un reconocido medio de comunicación por un artículo que se escribió en el que se ‘endiosó’ el talento de James Rodríguez, a propósito de las versiones que apuntan a que se la pasaba en clubes de striptease.

Entre otras, apuntó que por “toda esta lambonería” y “toda esta salamería”, es que el centrocampista termina haciendo lo que quiere y siempre es convocado.

La barra de Olympiacos, Gate 7, escribió del colombiano: “James Rodríguez, un jugador con el que otros clubes griegos solo pueden soñar, frecuentaba los clubes de striptease todos los sábados”, y de esto se habló en el artículo que fue publicado por la Revista Semana. Los términos usados aterraron al analista.

Carlos Antonio Vélez, indignado por artículo de Semana sobre James Rodríguez

Si bien, nunca nombró al medio, él leyó la noticia y la misma fue publicada por la mencionada revista.

No lo puede creer

“Yo leo la noticia en un importante medio y digo: no te lo puedo creer. El importante medio, uno al que quiero mucho, pero que definitivamente está totalmente desfasado, escribe hoy lo siguiente”.

Parece ficción

“Titular: ‘Destapan enorme escándalo de James Rodríguez tras su salida de Olympiacos; aseguran que “se la pasaba en clubes de ‘striptease’”. El colombiano fue señalado de irrespetar los valores del club heleno’. Y arranca la nota. Oiga pues, esto es Julio Verne, Disney”.

¿James figura en Grecia?

“‘Tras dos semanas de su salida del Olympiacos, James Rodríguez sigue siendo tendencia en Grecia, pues su despedida no fue la mejor del club donde’, oiga pues: ‘fue por varios partidos la figura, encontrando el nivel que lo puso como uno de los mejores del mundo’”.

Esto no es verdad

“No te lo puedo creer y cualquier ama de casa que lea esto se lo cree. No, esto no es verdad. Yo sé que el ánimo del medio y de estos muchachos que generalmente son jóvenes, que no conocen más allá del fútbol que de James Rodríguez para acá y no conocen hacia atrás, creen que no ha habido mejores y tratan de ayudarle y ponderar a quien los deslumbró. Eso es una cosa y otra cosa es la verdad”.

Impecables actuaciones

“Y sigue diciendo: ‘El colombiano, que venía haciendo impecables actuaciones con el equipo del Pireo’. Impecables actuaciones, no te lo puedo creer. ¿En serio? ¿Este o esta, qué partidos veía? El que escribió esto. ¿A quién se refiere, a Mbappé, a Haaland, a Benzema, a Modric?”.

Lambonería

“Toda esta lambonería, toda esta salamería es la que a él le da patente de corso para seguir haciendo lo que se le da la gana e igual lo llaman a la Selección por la legión de zombies que piden su presencia”.

Los guardados de James

“A mí no me sorprende esto porque no es la primera vez. Hombre, si yo le sacara todas las cosas a James. Todas las cosas que ha hecho”.

Incluso, Carlos Antonio Vélez recordó un cumpleaños de Cristiano Ronaldo al que James rodríguez se fue en muletas a la fiesta, después de perder un derbi por 4-0.