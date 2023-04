Conmebol confirmó el cambio de sede de Nacional que no jugará en Medellín

Atlético Nacional definitivamente no jugará en el estadio Atanasio Girardot en su debut de Copa Libertadores y hará las veces de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla, según confirmó la propia Conmebol.

Todo se derivó de los disturbios del domingo en la tribuna sur que dejaron 89 lesionados y millonarios daños que han puesto en duda su disponibilidad para el partido del jueves entre ante Melgar por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

El enfrentamiento entre fanáticos del equipo verde y la policía ocurrió antes del clásico con América por la fecha 14 de liga colombiana, que tuvo que ser aplazado por falta de garantías de seguridad, y luego de que las autoridades ordenaran el desalojo del estadio.

Nacional no jugará de local en Medellín

El alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, fue el encargado de confirmar la determinación: “Conmebol dio hasta las 5 p.m. para tomar una decisión. Se tomó una decisión concertada: no se juega el jueves en Medellín porque no hay garantías para jugar en paz”.

“Todavía no hemos podido llegar a un acuerdo para que haya paz. Hay voluntad de todas las partes, pero no se ha podido garantizar las condiciones. Lamentamos esa decisión, Conmebol ya fue informada. No expondremos a policías y jóvenes”, agregó.

“Hoy hubo un diálogo muy franco entre todos. Los barristas y el club nos tienen que llevar a garantizar la paz. El domingo no fue posible jugar. La mesa no se ha levantado”, sentenció Hurtado.

Conmebol aprobó el cambio de sede

“La Dirección de Competiciones y Operación de la CONMEBOL informó sobre el cambio de escenario, en el partido Atlético Nacional (COL) vs. Melgar (PER), correspondiente a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2023.

La programación ha quedado de la siguiente manera:

Partido nº 61: Atletico Nacional (COL) vs. Melgar (PER)

Fecha: 20 de abril de 2024

Hora Local: 19:00h – (00:00h GMT)

Local: Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla, Colombia)”