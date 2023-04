Portero del Bucaramanga lanzó delicada acusación contra un árbitro del FPC

Cristopher Varela, portero de Atlético Bucaramanga, dejó mal parado al árbitro Bismark Santiago que le habría manifestado estar ahogado y por eso detuvo una acción que fue determinante en el desarrollo del partido.

La acción se dio en medio del duelo en el que Independiente Medellín derrotó 1-2 a Atlético Bucaramanga en el desarrollo de la jornada 14 de la Liga Betplay Dimayor 2023-I del fútbol profesional colombiano.

Fue en el último de los goles que llegó el reclamo inesperado del experimentado atacante en contra del juez central que no podía creer lo que le protestaban.

Vea acá: “Está muy equivocado”, Quintero Calle frenó en seco a presidente de Nacional

Con el partido igualado 1-1, en el tramo final llegó la jugada que terminó definiendo todo con la acción en la que Diber Cambindo envió el balón al fondo de la red.

Árbitro cortó la jugada porque estaba cansado

Fue de un saque de banda que llegó el tanto definitivo, pero antes de que se generara la jugada que terminó en el gol, el árbitro obligó a repetir el saque de puerta porque estaba ahogado, según declaró el portero local.

La acción se repitió y fue en esa jugada que una mala salida del Bucaramanga terminó en el gol de Medellín.

¡POLÉMICA!



El portero del Bucaramanga culpa al árbitro del 2do gol del DIM.



Dijo, en @ExtratiempoCO, que sacó rápido e iniciaba un contragolpe, pero Bismark Santiago le dijo que repitiera saque el porque estaba ahogado como para ir detrás de ese balón.



Lo hizo y llegó el 1-2. pic.twitter.com/uE9K6B2o4Z — Paolo Arenas (@PaoloArenas) April 17, 2023

En declaraciones al medio Extratiempo, el portero Cristopher Varela se desahogó contra el árbitro del que dijo busca ser protagonista.

Bismark Santiago como protagonista

“Él nos ha venido a pitar aquí en dos ocasiones y las dos veces nos ha caído a pito y se lo dije al finalizar el partido: ‘Ya van dos partidos en los que quiere salir figura usted y no nosotros’”.

Vea acá: La barra Los Del Sur le sacó ‘los trapitos al sol’ a presidente de Nacional

Árbitro cansado

“Me corta un saque de meta que era contragolpe claro de Reina (Javier) con Teo (Gutiérrez), me corta la jugada y me dice que es porque él se siente ahogado. Eso no son palabras de un árbitro profesional. Que vaya y pite en la B, entonces”.

Cristopher Varela hace una grave denuncia del juego, ayer Bga vs Dim,del árbitro,Bismarck Santiago,comisión arbitral de @Dimayor qué pasa con los hombres que están impartiendo justicia @LigaBetPlayD.Este video me lo facilitó Óscar Mejia colega de fiebre Amarilla. @ExtratiempoCO pic.twitter.com/TLg8yvENw1 — Sergio Prada (@serpra72) April 17, 2023

Posible mano al final

“Le pedimos que revisara la mano de Cadavid y no quiso. Se dio la pela y finalizó el partido. Eso te llena de bronca”.

Los árbitros hacen lo que quieren

“Acá vienen y gozan con nosotros los árbitros. No sé qué hay que hacer. Será brindarles un almuerzo o una cena, pero es inaceptable el trato que nos están dando los árbitros”.