Carlos Antonio Vélez comparó a Petro con el Cali porque también va en descenso

Carlos Antonio Vélez comparó a Gustavo Petro con el Deportivo Cali y el Once Caldas. El periodista hizo un comentario con el que, basado en cifras, señaló que el presidente de la República tiene un problema muy similar al del equipo vallecaucano.

El 5 de abaril de 2023, durante su tradicional espacio de opinión ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez hizo un llamativo comentario que tuvo como protagonista a Gustavo Petro. Vélez empezó por aseguara que el Once Caldas y el Cali no son los únicos que tiene problemas con el desdcenso, pues es bien sabido que ambos equipos están luchando para no irse a la B, y después del índice de aprobación de presidentes latinoamericanos.

“Los únicos que tiene problemas con tablas de clasificación y descenso no son el Cali y Once caldas. Estoy leyendo una tabla de DataWorld que hace un ranking de aprobación de los presidentes latinoamericanos”, Carlos Antonio Vélez

El periodista continuó señalando el porcentaje de aprobación de diferentes presidentes, como Nayib Bukele (91%), Lula da Siva (45%) o Andrés Manuel López Obrador (56%).

Carlos Antonio Vélez coparó a Gustavo Petro con el Deportivo Cali.

Tras plantear su premisa, Carlos Antonio Vélez comparó a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, con dichos equipos porque su porcentaje de aprobación va en caída y ya está por debajo del 50%.

“El nuestro tiene 41%, tiene que tener cuidado porque, si no gana puntos, se puede ir al descenso. Está a punto de irse al descenso”, Carlos Antonio Vélez

