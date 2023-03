¿Cuál es la mejor hinchada de Colombia?: Óscar Córdoba despejó las dudas

Óscar Córdoba se le midió a referenciar a las mejores hinchadas del fútbol colombiano, un tema que siempre ha dividido opiniones y que tiene varias posturas.

El exportero de la Selección Colombia fue consultado al respecto en una entrevista que concedió con el periodista Ricardo Arce en su espacio llamado, El Show del Gato.

En la charla tocó varios de sus momentos como profesional y de paso fue consultado por el tema puntual que siempre ha generado diferentes opiniones.

¿Cuáles son las mejores hinchadas de Colombia?

Óscar Córdoba que ha vivido el fútbol de nuestro país como futbolista y ahora como comentarista, además de que vistió las camisetas de varios de los más grandes del país, sí que es una voz autorizada al respecto.

El exguardameta de la Selección Colombia se atrevió a darle un orden a las que él considera las tres mejores y eso sí, hizo una mención especial a una de ellas.

“En Colombia hay tres mejores hinchadas, la de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, es impresionante. A la hinchada de América me le quito el sombrero por todo lo que tuvo que vivir en el calvario de la B, siempre estuvieron ahí firmes”, manifestó en la entrevista.

Además, dejó en claro que más allá de la pasión que genera el fútbol, el mismo se ha degradado en un sentido por culpa de los violentos: “Algo que no comparto es la violencia. El fútbol es un arte que no debemos transformarlo en violencia y llevarlo a otro ser humano por una camiseta, no se justifica”.