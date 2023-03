Hincha de Millonarios justificó a quienes sacaron a un niño de la tribuna y ‘armó la de Troya’

Insólito comentario de una hincha de Millonarios sobre el niño que fue sacado de una tribuna desató una enorme oleada de rechazo. Las polémicas palabras se conocieron en las redes sociales y exhibieron una serie de problemas que existen entre las hinchadas del país.

En el medio tiempo del partido entre Millonarios y Águilas Doradas, un hombre que estaba acompañado por un niño recibió una camiseta de parte de uno de los jugadores de Águilas. Inmediatamente, varios seguidores de ‘Millos’ que estaban en la misma tribuna empezaron a abuchearlos.

Si bien las autoridades intervinieron y otros hinchas del ‘Embajador’ intentaron que ellos se quedarán en sus sillas, el niño y el hombre tuvieron que irse. El vergonzoso momento circuló en las redes sociales y desató una oleada de indignación, no solo entre hinchas de otros equipos, también entre seguidores de Millonarios que rechazaron lo hecho por sus ‘colegas’.

La hincha de Millonarios que justificó que sacaran al niño de la tribuna.

Cuando toda la polémica estalló, muchos seguidores de Millonarios opinaron al respecto en las rede sociales. Entre tantos comentarios, destacó uno hecho por la cuenta @lamonamadrigal, la cual pertenece a una hincha del ‘Embajador’.

Ella, sabiendo que su comentario era impopular, aseguró que el hombre afectado provocó a los hinchas que terminaron sacándolo de la tribuna cuando recibió la camiseta de uno de los jugadores de Águilas Doradas.

“Comentario IMPOPULAR: Entregar la camiseta rival en oriental es provocación, si es un amigo o familiar se la podría entregar después… La gente estaba caliente por un partido que se nos salió de la maños. Si bien el señor estaba con un niño, no era el momento…”

El insólito comentario no terminó ahí, ya que ella aseguró que los niños no debería ir a la tribuna oriental de El Campín porque, según ella, no están cómodos allí.

“También pienso YO y es solo que YO PIENSO: los niños deben ir a Occidental, en oriental no están cómodos, no los dejan ver, se ve mucha droga y demás, pero eso, repito es lo que YO PIENSO”

Aunque el comentario de @lamonamadrigal no justificó directamente a los impresentables que sacaron al niño y a su acompañante, sí culpabilizó a los afectados, lo que es, quiéralo o no, justificar a los agresores. Lo cierto es que dichas palabras desataron una enorme polémica, por eso hinchas de Millonarios y todos los equipos la criticaron.

