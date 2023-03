“Por más Superman que sea no voy a poder estar bien”, Egan Bernal

Como es tradición, la Volta a Catalunya tendrá una gran presencia de ciclistas latinoamericanos, entre los que destacan el segundo clasificado en la general del año pasado, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easypost), y el vencedor del Tour de Francia 2019, el colombiano Egan Bernal (INEOS).

En la presentación de los equipos de la Volta, Egan Bernal habló con la prensa. El colombiano admitió que no está al nivel de los grandes favoritos para esta carrera, el belga Remco Evenepoel (Quick-Step) y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

“Yo creo que los favoritos son otros, como Remco y Roglic. Después de Argentina (participó en enero en la Vuelta a San Juan) paré tres semanas y he entrenado dos semanas para venir aquí. No voy a estar al nivel de otra gente. Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible y apretar el cuerpo lo más que pueda”, explicó Bernal.

Egan Bernal advierte que va paso a paso

“Estoy lejos de disputar esta semana. Solo he montado un par de semanas después de la lesión en Argentina. Por más Superman que sea no voy a poder estar bien. Hay que ser realistas”, añadió previo a la competencia.

"Estoy lejos de disputar esta semana. Por más superman que sea no voy a poder estar": Egan Bernal previo al inicio de la primera etapa en la #VoltaCatalunya102



📹GCN pic.twitter.com/q4l0u5REZJ — Camilo Uribe (@camilo_uribe07) March 20, 2023

En la Vuelta a San Juan sufrió una lesión en su rodilla izquierda a causa de una caída, pero el líder del INEOS ya se encuentra recuperado. “Estoy bien, muy contento de estar aquí. La rodilla creo que está bien, vamos a ver qué pasa en carrera”, dijo.

El gran objetivo de su 2023 es el Tour de Francia y lo volvió a reiterar en Sant Feliu de Guíxols. “Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es mi objetivo desde el comienzo del año”, explicó.

“El tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien es mejor no ir”, puntualizó. Además, Bernal no descarta participar en la Vuelta a España. EFE