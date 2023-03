¡El Puskás está aquí! Si este no es el gol del año, no entenderemos nada

Goles hermosos hay muchos en todo el mundo y por eso la selección del premio Puskás al mejor del año no es nada fácil, pero la anotación que se inventó Mamadou Camara está a otro nivel por lo que seguramente deberá estar entre los candidatos al trono. Si no es así, no lo entenderemos.

El fantástico gol del jugador francés cerró el marcador en el duelo de la jornada 28 de la Ligue 2 de Francia en donde el Quevilly-Rouen cayó 1-2 ante el Metz.

Fue en el minuto 90 que el mencionado jugador se inspiró y desde su propia área tomó el balón para definir con gran sutileza.

Mamadou Camara anotó un gol de antología

Fue en su propia área que el futbolista tomó el balón y partió a toda velocidad, superando a un par de rivales antes de media cancha, a uno con un ‘ocho’ incluido.

Ya en predios rivales y cuando era acechado por tres rivales, se las ingenió para pasar entre dos de ellos con una pequeña picada de balón para deshacerse de sus marcadores.

Fue nada más aproximarse a un costado del área rival para que Mamadou Camara redondeara su fantástica jugada con un remate englobado que terminó bañando de vaselina al portero rival.

🤩 𝗨𝗻 𝗿𝘂𝘀𝗵 𝗱𝗲 𝟳𝟬 𝗺𝗲̀𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝗱'𝗮𝗻𝘁𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 !



Ça mérite d'être nominé au prix Puskás non ? 👀#GoQRM | #QRMFCM pic.twitter.com/E7QMNTc8pP — Quevilly-Rouen 🔴🟡 (@QRM) March 19, 2023

Golazo absoluto que le da la vuelta al mundo y desde su equipo piden postular al premio Puskás. Merecido que esté.

La mala noticia para Mamadou Camara fue que, pese a su espectacular golazo, el mismo solo fue el descuento del Quevilly-Rouen ya que el Metz lo ganaba 0-2 gracias a los tantos de Youssef Maziz (72′) y de Habib Maïga (80′).