“Junior sirve para tres cosas, pa’ nada, pa’ nada y pa’ nada”, los hinchas no perdonan

Junior sigue como uno de los coleros del campeonato y luego de su más reciente presentación, los aficionados cargaron contra el plantel.

Nadie se salvó de los vainazos de los aficionados, después de empatar 1-1 ante Independiente Santa Fe en la jornada 9 del campeonato.

El medio local, Junior a un Click, ha ganado trascendencia por darle voz a los hinchas del ‘Tiburón’ que en esta ocasión fueron implacables.

Hinchas de Junior explotan por el nivel del equipo

“Junior sirve para tres cosas, pa’ nada, pa’ nada y pa’ nada. Bolillo, nada que ver. Ni JuanFer ni nada. Cariaco que coja un bus de Brasilia y que la despegue de aquí. Como vamos, ya estamos eliminados. Esperemos que el Bolillo resuelva, pero este equipo no está. No hay nada. No tienen fundamentos para jugar al fútbol”.

Implacables con Sebastián Viera

“Viera como siempre se deja hacer los goles. Hay que reconocer que Viera ya está jubilado”.

🦈Junior una vez más poniendo a la hinchada a sufrir. #JuniorAUnClick pic.twitter.com/ERzkyYVuGS — JUNIOR A UN CLICK (@Junior_un_Click) March 19, 2023

Lo tienen todo

“Estos manes no juegan a nada. Ganan un montón de plata, se van en camionetas, se van a bañar, juegan play, ahora cul*** con la mujer y ni así hacen nada”.

Dichos y entredichos

“A Viera, ni agua ni Gatorade, juguito de zanahoria porque ya no ve ni una. Bolillo, se hubiera venido a administrar el Shopping Center y se relaja porque tiene la barriga como un lavamanos por debajo. Más preocupado que el man que preñó a la suegra. Corre más un chisme en la boca de un mudo que estos manes. Seguimos como la celulitis, allá en la cola”.