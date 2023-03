Denuncian por acoso a reconocido y polémico dirigente deportivo

El nombre de Ramiro Varela Marmolejo quizá no sea tan familiar para la afición del deporte colombiano, pero de seguro que muchos se acuerdan de este hombre que ya estuvo en la palestra pública cuando era el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo y que ahora fue denunciado por la periodista deportiva Conny Mora.

En los últimos tiempos el nombre de Varela causó revuelo durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en donde fue denunciado de malos tratos a algunos atletas, entre ellos Bernardo Baloyes.

Durante ese momento, hasta Caterine Ibargüen se mostró indignada por lo sucedido con sus compañeros de delegación.

Fue el diario El País de la ciudad de Cali el encargado de hacer pública la situación mediante una nota exclusiva en la que reseñó el nuevo lío del dirigente deportivo.

Ramiro Varela fue denunciado por acoso laboral y maltrato psicológico

La encargada de elevar la denuncia ante las autoridades fue la periodista deportiva Conny Mora que hizo parte del Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 como coordinadora de operaciones de medios. Aunque fue contratada por el Ministerio del Deporte, ella recibió malos tratos de parte del directivo.

Martirio desde el día uno

“Del Ministerio le informan que soy la persona elegida y él me llama y me dice que me espera mañana a las 9:00 a.m. en la (pista en Cali) Pedro Grajales; le conté que estaba en Bogotá y me dijo ‘no, la espero a las 9:00′. Tuve que empezar a correr con todo, pero al otro día faltando 10 minutos para las 9:00, muy juiciosa, estaba en la cita... Cuando me ve, me pregunta por qué llegué tarde y me dice que la reunión era a las 8:00 y ya de entrada tuvimos un roce medio jarto”, relata en el citado medio.

Cuando le pidió un informe sobre exención de impuestos por el Mundial, “el tipo me lo tiró literalmente por la cara diciéndome que eso no lo hace ni un estudiante de primer semestre de comunicación social”.

“La gota que derramó el vaso fue en Semana Santa, cuando me gritó y me mandó a callar durante una reunión con World Athletics”, reseñó la comunicadora en la entrevista al diario El País.

En la publicación también mencionan que buscaron hablar con el reseñado Ramiro Varela y vía WhatsApp respondió que “pueden existir múltiples evidencias que no es cierto”.

La situación ya escaló a la Fiscalía en la ciudad de Cali en donde Conny Mora compareció el pasado 23 de febrero para entregar su versión de lo sucedido.