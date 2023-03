“Me retiro por la puerta grande”, Óscar Rentería, detalló su salida de Caracol Radio

Luego de confirmarse la salida del periodista Óscar Rentería de Caracol Radio, el periodista salió a explicar lo sucedido y mostrarse sorprendido con la determinación de la cadena radial.

Mucha polémica despertó el experimentado periodista en días pasados por poner en duda la versión de una joven que denunció ser víctima de violación por parte del jugador del PSG, Achraf Hakimi.

Fue en el programa ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, que dijo en una de las emisiones que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”. Él mismo puntualizó que esta fue la causa de su salida.

Óscar Rentería sobre su despido de Caracol Radio

“Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande. Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio”:

Sorprendido

“Me sorprendió mucho la última determinación de Caracol Radio en Colombia que me tocó aceptar, pero que nunca compartiré. También sorprendió a muchos colaboradores, empleados y clientes de la empresa en todo el país que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo”.

Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande.



Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande.

Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio:

Perdió la libertad de expresión

“Muchos colegas de radio, prensa y televisión me enviaron sus mensajes de solidaridad, instando que eso se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país”.

Por la puerta grande

“El Pulso del Fútbol, gracias a César Augusto Londoño, su director, logramos ubicarlo en el primer lugar de sintonía, sino también en facturación. Por eso, con la labor cumplida, me puedo retirar de Caracol por la puerta grande”.

Sobre sus palabras

“Alguien lo tomó como una ofensa y una persona cometió un error gravísimo y lo vendió a las autoridades deportivas de Caracol y a la gente que maneja la empresa y se tomó la determinación que no comparto”.

Los comentarios inapropiados de Óscar Rentería

Esto generó que una oyente, Indira Mesa, escribiera reclamando que “Rentería fue irrespetuoso y machista, no digo que el jugador sea el culpable, pero no tiene nada que ver la presencia de una mujer en el apartamento de un futbolista con una violación”.

Ante el reclamo, contrario a retractarse, el periodista reafirmó su postura: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después”.

“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, puntualizó.