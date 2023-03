Filtran quién será el reemplazo de Óscar Rentería en Caracol Radio

Este miércoles se confirmó que el periodista Óscar Rentería no continuará en Caracol Radio y ya se ventiló quién será su reemplazante.

Mucha polémica despertó el experimentado periodista en días pasados por poner en duda la versión de una joven que denunció ser víctima de violación por parte del jugador del PSG, Achraf Hakimi.

Fue en el programa ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, que dijo en una de las emisiones que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”.

Posterior a esto, se confirmó su salida de la reconocida cadena, algo que hizo eco en varios medios.

Juan Felipe Cadavid reemplazará a Óscar Rentería

Lo que también se supo fue que Juan Felipe Cadavid pasaría a ocupar su lugar en el reconocido programa El Pulso del Fútbol.

Entre otros, en La FM anticiparon que Cadavid ocupará el lugar en el famoso espacio.

También se rumora que el argentino Adrián Magnoli llegaría a la cadena radial.

Los comentarios inapropiados de Óscar Rentería

Esto generó que una oyente, Indira Mesa, escribiera reclamando que “Rentería fue irrespetuoso y machista, no digo que el jugador sea el culpable, pero no tiene nada que ver la presencia de una mujer en el apartamento de un futbolista con una violación”.

Ante el reclamo, contrario a retractarse, el periodista reafirmó su postura: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después”.

“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, puntualizó.