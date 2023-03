Indignación con periodista colombiano que duda de una denuncia de violación

El periodista Óscar Rentería está en el ojo del huracán por poner en duda la versión de una joven que denunció ser victima de violación por parte del jugador del PSG, Achraf Hakimi.

El defensa marroquí ha sido formalmente acusado por la presunta violación de una joven.

De acuerdo con los medios locales, la joven entró en contacto con el futbolista el 16 de enero a través de las redes sociales y luego la invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París.

La mujer acudió a bordo de un Uber que solicitó el futbolista, precisó el diario Le Parisien.

Según la víctima, el futbolista se propasó: la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, y eso aunque ella se resistía.

La chica consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Óscar Rentería no cree en la denuncia

Fue en el programa ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, que dijo en una de las emisiones que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”.

Esto generó que una oyente, Indira Mesa, escribiera reclamando que “Rentería fue irrespetuoso y machista, no digo que el jugador sea el culpable, pero no tiene nada que ver la presencia de una mujer en el apartamento de un futbolista con una violación”.

Ante el reclamo, contrario a retractarse, el periodista reafirmó su postura: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después”.

“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, puntualizó.