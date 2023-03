“Nacional es la insignia del fútbol colombiano en Libertadores”, C.A. Vélez

Carlos Antonio Vélez dejó claro que Nacional es el referente de Colombia en la Copa Libertadores, pero a su vez cuestionó demasiado el presente del equipo en el campeonato local. A Thomás Ángel le bajó la caña.

Fue en su audiocolumna, Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol de Antena 2 que se refirió al tema.

El analista habló del clásico de la jornada entre Nacional y Millonarios que no le pareció gran cosa y criticó también al DT brasileño Paulo Autuori.

Vea acá: Hinchas de Nacional y Millonarios se agarraron en España y hay decenas de detenidos

Partido flojo

“Resultó mejor el Cali vs Bucaramanga que el clásico. El nivel de Nacional fue muy bajo y Millonarios fue superior porque tiene una ventaja en cuanto a tiempo y a trabajo ante un rival que apenas está en construcción. Así no jueguen la mayoría de los que actuaron, tienen una idea entrenada”.

Nacional en deuda

“En el contexto del juego, la diferencia se hace mucho más grande porque Nacional le facilita todo a Millonarios, gracias a cambios mal hechos, a picos muy bajos en el partido, a una defensa insegura y a un ataque muy poco fiable”.

De Ángel se habla más de lo que es

“En Nacional si no lo hace Pabón, no lo hace nadie. ¿Ustedes dependerían de Ángel? Yo creo que Thomás es más lo que se habla que lo que realmente tiene como futbolista. Hay una preferencia desmedida por parte del DT hacia él. Sus razones tendrá. Yo no sé si exista algún conflicto de intereses… cuando tiene una cantidad enorme de jugadores. Es injusto ver a Perea que entre un ratico”.

Ángel intocable

“Ángel no es 9 ni es goleador. Su papá era goleador, pero él no. Los cambian a todos menos a él y uno no se explica. A mí no me ha demostrado ser un gran jugador. Me lo pintaron como goleador y no lo es, pero es intocable”.

Vea también: Linda Caicedo y Leicy Santos se enojaron y hubo hasta manotazos de por medio

Nacional es nuestra insignia

“Mucho ruido y pocas nueces. Me preocupa mucho Nacional porque es nuestra insignia en Copa Libertadores y no creo que con ese equipo se pueda hacer una gran actuación. Ojalá me equivoque...”

No ve un Nacional para competir

“Se trata de armar un equipo competitivo y yo no creo que con esa tozudez y terquedad del técnico se pueda hacer, por lo menos por ahora. Todo es susceptible de cambio y yo espero que cambie su manera de proceder porque Nacional es un estandarte a nivel internacional”.