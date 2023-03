Hincha de Junior se salió de los chiros y se agarró con los que aplauden al rival

Junior cayó una vez más en casa, es colero del campeonato, tiene a Arturo Reyes en la cuerda floja y sus hinchas están cansados de la situación e incluso hubo una acalorada discusión entre ellos en la tribuna.

Un ofuscado seguidor no toleró que otros estuvieran aplaudiendo a los jugadores rivales y les echó insultos de todo tipo por elogiar a Envigado.

Por la octava jornada de la Liga Betplay 2023-I, el Junior de Barranquilla recibió al Envigado en el Estadio Metropolitano. Tras caer eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Deportes Tolima, el ‘Tiburón’ llegó a este duelo con la obligación de ganar, pero el ‘Naranja’ fue el que se quedó con el botín de los tres puntos.

El equipo de Alberto Suárez venció por 2-1 al cuadro rojiblanco que, a pesar del golazo de Juan Fernando Quintero de tiro libre, cayó y sigue en el fondo de la tabla.

Hincha de Junior insultó a los que aplaudieron al rival

Una vez terminado el juego se dio una acalorada discusión entre fanáticos en la tribuna que fue captada en video.

En las imágenes se logra observar a un enojado hombre que pelea con otros a los insultos porque los demás aplaudían a Envigado, rival de turno. Él dejó claro que a los rivales no se les aplaude.

“Al rival no se le aplaude ni por el hiju***. Bajen y chúpenle la *** a los jugadores de Envigado. No vuelvan al estadio. Esto es Junior y al rival no se le aplaude”.