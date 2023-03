Hincha de Junior pide meter preso a Bacca y dejar tranquilos a los pobres políticos

Junior cayó una vez más en casa, es colero del campeonato, tiene a Arturo Reyes en la cuerda floja y sus hinchas están cansados de la situación y algunos piden hasta que Carlos Bacca vaya preso.

Por la octava jornada de la Liga Betplay 2023-I, el Junior de Barranquilla recibió al Envigado en el Estadio Metropolitano. Tras caer eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Deportes Tolima, el ‘Tiburón’ llegó a este duelo con la obligación de ganar, pero el ‘Naranja’ fue el que se quedó con el botín de los tres puntos.

El equipo de Alberto Suárez venció por 2-1 al cuadro rojiblanco que, a pesar del golazo de Juan Fernando Quintero de tiro libre, cayó y sigue en el fondo de la tabla.

Hinchas de Junior pide que Bacca vaya preso

Posterior a la derrota se viralizó una conversación de WhatsApp de un usuario que constantemente publica sus chats de esta triste situación y en esta ocasión perdió la paciencia y pide hasta intervención de los entes de control.

pic.twitter.com/sjjkRcsy9C — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 13, 2023

No más mala vida

“Yo no me voy a la más mala vida con esta vaina. Yo no soy marica, ¿tú eres marica? Yo no soy marica. Compadre yo tan contento y estoy aquí jodío. Compadre yo tengo dos hijos en los que pensar. Te lo juro por Mónica, mi suegra que yo no me doy más mala vida con esta verga”.

Intervención oficial

“Lo que sí te voy a decir es que acá el procurador nacional o la fiscalía, los entes de control tienen que mirar qué es lo que van a ser en realidad. En vez de estar pendientes de que los pobres políticos se roben la plata de Odebrech, del presupuesto nacional, de Petro y de Uribe, ellos lo que tienen es que estar pendientes de qué es lo que está haciendo el hiju… de Carlos Bacca con el pobre de Fuad Char”.

Bacca, preso

“No se justifica que una persona que se gana 350 millones de pesos mensuales salga con esta charada. Yo me jodo y me asoleo en la bomba para ganarme un millón de pesos que es lo que pagan el sueldo mínimo, primo. La grosería que le tengo que aguantar a la gente cuando me dice que me meta la gasolina por el c*** cuando está cara. Como si esa vaina fuera mía y me gano un mínimo. Carlos Bacca se gana 350 millones y no hace una verga y no hay quién lo meta preso”.

Mal amigo

“Vargas Lleras que es el que manda en Cambio Radical no hace que metan preso a ese desgraciado. No se considera al amigo. No joda”.

No se justifica

“Para yo ganarme el mínimo dejo de ver a los hijos míos, que no es que quiera verlos muchos porque joden bastante y de venir a escuchar la cantaleta de la mujer mía por estar asoleándome en esa bomba por el sueldo. Y mira con lo que sale Carlos Bacca con todo lo que se gana”.

Bien merecido

“Todo esto es bien hecho porque cuando yo estaba peladito, mi papá me preguntó qué quería ser, si médico o abogado, pero era decisión mía. Y yo dije, no: voy a ser juniorista. ‘No seas tú tan marica’, me lo dijo y bien hecho que me lo pase si eso fue buscado. Yo lo que fui a hacer de mi vida”.