Diego Rueda se despelucó y encaró a un compañero en pleno programa

Diego Rueda y Rafael Villegas tuvieron una acalorada discusión en pleno programa en vivo que generó algunas reacciones en las redes sociales por lo inusual de la situación entre los reconocidos periodistas.

Todo ocurrió en el programa ‘El carrusel’, de Caracol Radio, cuando analizaban la derrota de Independiente Medellín en la última jornada.

El ‘Poderoso’ cayó en su visita ante Boyacá Chicó a donde llevó un equipo alterno y esto desató toda la discusión de los periodistas por sus opiniones enfrentadas.

Vea también: Hincha de Junior pide meter preso a Bacca y dejar tranquilos a los pobres políticos

Diego Rueda y Rafael Villegas discutieron por el uso de juveniles

“Medellín es mucho más como para sentar a todo el equipo profesional por enfrentar a Magallanes a los 4 días, ¿no hay tiempo de recuperación? En cambio Chicó está haciendo gran campaña y hay que respetársela”, manifestó Villegas y esto causó que comenzara el tema.

“No comparto su opinión, aunque la respeto. David González hizo bien porque el partido contra Magallanes significa entrar a la fase de grupos y no se puede perder. La Copa Libertadores está por encima que ganarle al Chicó y sufrir alguna lesión o desgastar el equipo”, puntualizó Rueda.

El cruce siguió subiendo de tono y pasaron al tema personal con las posturas de cada uno:

–Villegas: “Yo sé que cuando usted se sienta en una posición, nadie lo va a hacer cambiar”.

–Rueda: “¿Y es que usted sí cambia su opinión por lo que yo diga?”

Vea también: Linda Caicedo y Leicy Santos se enojaron y hubo hasta manotazos de por medio

–Rueda: “Ah bueno, entonces yo por qué voy a cambiar por lo que usted diga. Yo estoy convencido de la idea que tengo”.

–Villegas: “Tampoco puede ser que la última opinión en este programa sea la suya”.

-Rueda: “No estoy diciendo que mi palabra sea la última. Si revisamos, usted lleva hablando 15 minutos, lo hemos dejado hablar todo lo que ha querido. Pero los que no estamos de acuerdo con sus ideas, también tenemos derecho a hablar. Y si no estoy de acuerdo, tengo que decirlo. ¿O vengo solo a oírlos? No señor, tampoco”.