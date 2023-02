Mafe Motas, novia de Egan, hizo delirar a más de uno con candente publicación

Mafe Motas, actual pareja del ciclista colombiano Egan Bernal, dejó enamorado a más de un seguidor con su espectacular belleza.

La mujer que es médica veterinaria ha tenido relevancia en el mundo del deporte por su relación con el pedalista cundinamarqués al que ha estado acompañando en los últimos años.

Ella cuenta con más de 137 mil seguidores en la red social Instagram y allí enamoró a más de uno con una publicación que algunos usaron de manera jocosa relacionando al pedalista.

Mafe Motas enamoró a más de uno con su belleza

Publicación de Mafe Motas

Fue su última publicación, realizada en la madrugada de este domingo 27 de febrero que cautivó a muchos de sus seguidores.

La mujer publicó una fotografía suya y de inmediato le llovieron elogios de todos, incluso muchos manifestaron de manera jocosa que por eso era que a Egan Bernal le gustaba tanto estar en casa y mantenía lesionado últimamente.

Cabe aclarar que el corredor sufrió un delicado accidente hace más de un año en el que tuvo múltiples fracturas. Además, posteriormente ha tenido otro par de lesiones.

Algunos de los comentarios a la publicación:

De razón que a Egan no le rinde en su recuperación 🔥🔥

Por eso es que Egan aún sigue lesionado. 😞

Lo más lindo que verán mis ojos😍😍

Solo con tu rostro, muy bello. Qué necesidad ???… no hay DIOS, no hay normas, no te tragues la manada de mentiras del Diablo.