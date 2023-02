¿Jugó de rojo? Carlos Antonio Vélez estalló por el uniforme que ‘Millos’ usó en la Libertadores

Llamativo comentario de Carlos Antonio Vélez sobre el uniforme naranja de Millonarios en el partido contra Universidad Católica de Ecuador demostró la indignación de muchos. Resulta que el ‘Embajador’ lució un color que provocó un inesperado malentendido.

En la noche del 23 de febrero de 2023, Millonarios disputó el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2023 contra Universidad de Ecuador. En el duelo, el equipo bogotano utilizó su camiseta alternativa, el cual es naranja y se estrenó en la pretemporada de 2023.

Aunque no es la primera vez que lo usa, el uniforme de Millonarios provocó muchos comentarios en las redes sociales. De hecho, el intenso color de la prenda provocó que varios la vieran roja en la transmisión de televisión. Esto quedó demostrado con el comentario de Carlos Antonio Vélez, quien vio el uniforme rojo y estalló en las redes sociales, ya que considera que el rojo es uno de los colores que el ‘Embajador’ nunca debería usar.

“¿Millonarios de rojo? Deben estar retorciéndose en la tumba Funes, Cozzi, Di Stéfano, Pedernera, Rossi y muchos más… El ‘mercachifleo’ de los fabricantes de ropa deportiva no tiene límites... ¡Atropello a los colores y la historia!”, Carlos Antonio Vélez

¿El uniforme de Millonarios es rojo o naranja?

Es necesario dejar claro que el uniforme que Millonarios usó en el partido contra Universidad Católica es naranja. Entonces ¿por qué se vio rojo? La explicación más lógica apunta a la cámara de la transmisión y la saturación y el brillo de la imagen que llegó a los televisores y diferentes dispositivos. “Prange is the new blue...”, fue la frase que Millos’ puso en una imagen publicada en sus redes sociales minutos antes del inicio del partido en Ecuador.

