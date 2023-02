“El lenguaje inclusivo es una porquería”: Carlos A. Vélez explotó contra ‘todes’

Para Carlos Antonio Vélez, la Selección Colombia genera muchas pasiones, amores y hasta críticas, pero algo que no le gustó fue un remoquete que utilizaron para la misma e incluso salió a criticar el famoso lenguaje inclusivo que para él es “una porquería”.

Todo sucedió en su audiocolumna del programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2 en donde dejó sentir su incomodidad con un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.

El texto se refería a la Selección Colombia como ‘La Amarilla’, algo que al periodista no le gustó para nada.

Vea acá: “Se lo mandé a decir en la cara”, Pinto estalló contra DT de Águilas Doradas

A Carlos Antonio Vélez no le gusta ‘La Amarilla’ para la Selección Colombia

“No me gustó un comunicado en donde se refieren a la Selección Colombia como la Amarilla. ‘¿La Amarilla?, no me diga’. Hace poco salieron con la Sele. Eso si no estoy mal es de El Salvador o de Panamá”

La Tricolor

“Nosotros toda la vida hemos hablado del equipo Tricolor o de Selección Colombia”.

Copia barata

“Si le quieren poner un remoquete, póngale un apodo que de verdad tenga sentido. Pero, la Amarilla… suena feo, como a prensa amarilla. Para mi gusto, horripilante. La Sele, no. Eso no es nuestro. Es una copia también”.

Carlos Antonio Vélez contra el lenguaje inclusivo

“Suena como a eso de todas y todes. Esa cosa del famoso idioma (lenguaje) inclusivo que es una porquería. El idioma es uno solo y cuando dice todos incluye a todos, todas y todes. Esto de la Sele me suena a eso”.

Le puede interesar: A Teófilo Gutiérrez no le perdonaron su aspecto físico en su debut con Bucaramanga

Incomodidad oficial

“Es la Selección Colombia y punto. Que la gente lo diga, vaya y venga. Pero que aparezca en un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol: ‘La Amarilla’, no, no. ¿Quién escribió eso?”.