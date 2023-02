Alexis Castillo reveló por qué prefirió jugar la ‘B’ con Cortuluá que ir a Santa Fe

La digna participación de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 dejó grandes prospectos para el futuro de la ‘Tricolor’ y varios equipos interesados en hacerse con los servicios de los protagonistas. De hecho, uno de ellos es Santa Fe, equipo que tiene la ficha del defensor Kevin Mantilla y del mediocampista Jhojan Torres.

El ‘Cardenal’ quería sumar a Alexis Castillo Manyoma a sus filas para cerrar un estupendo mercado de fichajes y aunque al jugador lo alcanzaron a anunciar a través de las redes sociales como refuerzo, finalmente el negocio se cayó. El atacante rompió el silencio y contó los motivos por los que seguirá defendiendo los colores del Cortuluá.

Vea acá: Al Junior le están haciendo bullying porque Don Omar le ‘hizo el feo’ a su camiseta

En un diálogo con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, Castillo Manyoma dejó en claro que la prioridad para su carrera, es ahora mismo, el Mundial Sub-20 que disputará con la ‘Tricolor’ en Indonesia. En ese sentido, el jugador reveló que quiere estar a punto para el torneo, por lo que continuar en el club donde ya es figura y titular indiscutido, es más seguro que ir a uno nuevo.

Sin embargo, el futbolista fue específico en asegurar que no fue tanto, decisión suya, sino que los dirigentes del equipo influyeron de manera determinante.

No es que yo sintiera eso, no fue como mi decisión de que yo quiero ir a Santa Fe o mejor no, eso fue más de los directivos que en Cortuluá yo iba a tener más minutos.

Por parte mía no fue esa decisión.

— Alexis Castillo Manyoma