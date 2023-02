Conmoción en Brasil por portero que fue encontrado muerto en su casa

Com enorme pesar e consternação, o São Paulo FC lamenta a morte do goleiro Jian Kayo, que passou pela base #MadeInCotia e estava no Ituano.



Nossas condolências e solidariedade à família, aos amigos e ao @ituanooficial, desejando que todos encontrem forças neste momento de dor. pic.twitter.com/uCpzrZOpWW