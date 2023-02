“No sabía que Junior era grande”, el ‘Mudo’ habló para burlarse del ‘Tiburón’

Alberto Rodríguez, defensor peruano que jugó en el 2018 en Junior de Barranquilla, habló sobre su paso por el club colombiano y despertó muchas molestias en sus aficionados por las burlonas declaraciones.

El jugador de 38 años habló con el medio Trome Perú en donde uno de los temas destacados fue su paso por Colombia y dejó claro que él no quería llegar al cuadro Tiburón.

También habló del suceso en el que una periodista lo llamó por su apodo ‘Mudo’, en lugar de su nombre, algo que a él le molestó.

No conocía mucho de Junior

“Ellos querían que fuera a toda costa, me llamaron directamente. Yo del fútbol colombiano tenía poquita referencia, no lo tenía mapeado. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran ¡Los Dueños! Los verdaderos. El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70 (Fuad Char), tiene mucho dinero. El hijo es el presidente (del equipo), otro hijo es senador y otro hijo es alcalde. ¡imagínate!”.

Alberto ‘Mudo Rodríguez’ no queria jugar en Junior

“La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘voy a pedir para que me digan que no. Cuando pedí, me dijeron: ‘listo, no hay problema’. Yo dije: ‘hubiese pedido más’. Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘hubiese pedido más’. Igual fue bastante bueno”.

Cuando lo llamaron ‘Mudo’

“Una periodista no se acordó de mi nombre y me dijo señor mudo (risas). Yo le dije: señor Mudo, no; señor Alberto’, le dije. Ella me pidió disculpas y me dijo que no se acordó de mi nombre (risas)”.