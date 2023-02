Si siguen intensos con Tomás Ángel, van a ‘tirarse’ la interna de Colombia antes del Mundial Sub-20

Tras los goles que anotó en la Superliga BetPlay 2023, la ausencia de Tomás Ángel en el Sudamericano Sub-20 volvió a causar polémica.

El 16 de febrero de 2023, Tomás Ángel tuvo una noche para el recuerdo y anotó dos de los cuatro goles que le permitieron coronarse campeón de la Superliga BetPlay 2023. Debido a esto, infinidad de personas revivieron el debate de su ausencia en la selección Colombia durante el Campeonato Sudamericano Sub-20 2023. Aunque el Sudamericano ya terminó y Colombia logró dos de los tres objetivos, clasificar al Mundial de la categoría y a los Juegos Panamericanos, parece que muchos siguen interesados en saber por qué Ángel no entró en la convocatoria de Héctor Cárdenas.

Por increíble que parezca, la situación dio tanto de qué hablar que apareció el escenario de un supuesto desacuerdo entre Tomás y los jugadores de la selección. Frente a eso, es necesario decir que, si bien el tema es mediático y de interés público, ‘La Tricolor’ es la que podría terminar más perjudicada, cosa que no es conveniente por que el Mundial Sub-20 de Indonesia 2023 está cerca.

Héctor Cárdenas, el entrenador de la selección Colombia Sub-20, habló en el programa ‘Planeta Fútbol’ de la emisora Antena 2 el 17 de febrero de 2023, un día después de la Superliga. Obviamente uno de los focos de la entrevista fue Tomás Ángel. Precisamente por eso, Cárdenas reveló que una de las razones por las que no lo convocó para el Sudamericano Sub-20 tiene que ver con la amistad al interior del equipo.

Muchos consideraron que las palabras de Cárdenas hacían referencia a problemas de convivencia entre Tomás Ángel y sus compañeros de la selección. Debido a esto, el aspecto deportivo, específicamente la falta de minutos en Nacional, dejó de ser tomado como la razón de peso para que Tomás no fuera convocado por el DT.

El mismo 17 de febrero, horas después de la entrevista de Cárdenas, Tomás Ángel estuvo en el programa ‘F360′ del canal ESPN Colombia. En este le preguntaron directamente si tuvo algún problema de conviviencia con los demás jugadores de la selección Colombia Sub-20. El joven delantero, sin dudarlo, señaló que eso no es cierto.

Puedes hablar con el que quieras, Luna, Manyoma, Monsalve, Pedrozo, Salazar, Edier... Estuve con todos, les escribí antes de los partidos y les di el apoyo que necesitaban. También sufrí con ellos y estuve con ellos en gran parte del ciclo.

Decir que yo no encajaba, que era tóxico en el grupo, no es algo que me parezca correcto porque no es así

— Tomás Ángel