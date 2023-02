“Hay que aterrizarlo”, Vélez le pidió a Tomás Ángel que se ‘desapegara’ de su papá

La gran figura de Atlético Nacional, sorpresiva para muchos, fue Tomás Ángel. El joven atacante se lució con doblete ante Deportivo Pereira en la vuelta de la Superliga, que significó la obtención del título °32 a la institución ‘Verdolaga’, que sufrió por montones pero pudo inclinar la balanza a su favor.

A raíz del desempeño de Tomás Ángel, se revivió la polémica sobre si debió ser convocado o no para el Campeonato Sudamericano Sub-20, donde la Selección Colombia obtuvo el tiquete al Mundial de Indonesia. Muchos aún no se entienden la decisión técnica de Héctor Cárdenas, a pesar de la clasificación.

Lea también: “Lo soñé desde chiquito”, Tomás Ángel exhibió su corazón ‘Verdolaga’ tras ganar la Superliga

A través de su espacio matutino de ‘Palabras Mayores’ en Antena 2, el analista Carlos Antonio Vélez destacó el trabajo de Tomás Ángel con Nacional; sin embargo, se sumó a la polémica y con justo conocimiento de causa, le dejó un mensaje claro al atacante de 19 años: no vivir a la sombra de su padre.

Teniendo en cuenta los motivos de “convivencia” que señaló Héctor Cárdenas por su no convocatoria a la sub-20, Vélez le sugirió a Tomás Ángel que debe seguir creciendo como él, y no porque es el hijo de Juan Pablo.

“Averigüé por qué no estaba Ángel. Había razones deportivas y no deportivas, y en esto voy a ser muy claro. El muchacho tiene muy buenas condiciones, está creciendo y tiene que seguir creciendo, pero es fundamental que entienda que se llama Tomás Ángel y no Juan Pablo Ángel. Y que las cosas que logró su padre, las logró él.

Es muy importante la convivencia en un equipo de fútbol, y que todos piensen en “nosotros” y no en “yo”. El que piensa en primera persona no cabe en los equipos, así haga 500 goles.

Qué bueno poder encontrar que Tomás supere a Juan Pablo, que el hijo supere al padre, pero eso no es a la fuerza y eso es aterrizarlo. Al jugador joven hay que ponerle en el sitio, entonces creo que todo debe hacer parte de un proceso educativo y formativo”.

— Carlos Antonio Vélez