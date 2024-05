“Hay alrededor de 100 viviendas afectadas”: Alcalde Alejandro Eder dio balance e hizo llamado a caleños

Desde horas de la tarde de este miércoles 15 de mayo se registraron fuertes lluvias en la ciudad de Cali que dejaron múltiples vías inundadas, conjuntos residenciales desbordados, ríos y caños en las principales vías de la ciudad y hasta sótanos de centros comerciales completamente sumergidas.

De forma inmediata el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali comenzó a atender las emergencias que iban reportando en distintos puntos de la ciudad, donde las personas lanzaban un llamado de ayuda para que incluso cortaran las redes eléctricas y así evitar una tragedia mayor.

En impresionantes videos que circulan por redes sociales se pueden observar las vías cerradas, casas llenas de agua barro y árboles caídos por toda la ciudad.

Alcalde Alejandro Eder se pronunció sobre inundaciones en Cali

A tempranas horas de la mañana de este jueves 16 de mayo el alcalde de Cali entregó el último reporte oficial sobre la terrible emergencia por la que pasa la ciudad a causa de las lluvias.

“Fue una emergencia completa para Cali, cayó un aguacero muy fuerte, eso generó una inundación súbita, la cual se vivió en el punto más fuerte al frente del hotel Spiwak, en el centro comercial Chipichape, barrio Santa Mónica. Hay por lo menos 100 viviendas afectadas, en zona rural en Montebello. Venimos trabajando desde anoche con toda la administración a través de un PMU, anoche tuvimos centeneras de funcionarios públicos y colaboradores, tratando de estabilizar la situación y vamos avanzando. Hago un llamado a la ciudadanía para que seamos conscientes de esta< realidad, lo primero que se puede hacer para que esto no vuelva a ocurrir es entender los cambios climáticos que se han visto en el mundo, hago un llamado de nuevo como lo hacemos desde el primer día, cuidemos a Cali, no más eso de estar tirando basuras en las calles, por último, tengan la certeza que desde la Alcaldía estamos trabajando sin cansancio, no solo por lo que ocurrió anoche sino para mitigar lo que pueda ocurrir con esta temporada de inviernos” indicó el Alcalde Eder.